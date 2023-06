Мєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль

Так він відреагував на заяву МЗС Британії, що Україна може бити по Росії

Заступник секретаря радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв відреагував на заяву глави МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі про те, що українці «мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну», а також, що «легітимні воєнні цілі за межами кордонів України є частиною її самооборони». Мєдвєдєв, у притаманному йому образливому стилі, написав у Twitter , що Британія є «одвічним ворогом» Росії і що вона «може бути кваліфікована як така, що перебуває у стані війни», інформує ZN.ua .

«Сьогодні Велика Британія виступає союзником України, надаючи їй військову допомогу у вигляді техніки та фахівців, тобто де-факто веде неоголошену війну проти Росії. За таких умов будь-яка її посадова особа (як військова, так і цивільна, яка сприяє веденню війни) може розглядатися як легітимна військова ціль», – написав Мєдвєдєв.

The UK’s Foreign Secretary Cleverly has stated that Ukraine “has the legitimate right to … project force beyond its borders to undermine Russia’s ability to project force into Ukraine itself.” According to him, legitimate military targets beyond Ukraine’s border are part of its…