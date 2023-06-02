Мєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль

Так він відреагував на заяву МЗС Британії, що Україна може бити по Росії

Заступник секретаря радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв відреагував на заяву глави МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі про те, що українці «мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну», а також, що «легітимні воєнні цілі за межами кордонів України є частиною її самооборони». Мєдвєдєв, у притаманному йому образливому стилі, написав у Twitter, що Британія є «одвічним ворогом» Росії і що вона «може бути кваліфікована як така, що перебуває у стані війни», інформує ZN.ua.

Мєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль
© Единая РоSSия

«Сьогодні Велика Британія виступає союзником України, надаючи їй військову допомогу у вигляді техніки та фахівців, тобто де-факто веде неоголошену війну проти Росії. За таких умов будь-яка її посадова особа (як військова, так і цивільна, яка сприяє веденню війни) може розглядатися як легітимна військова ціль», – написав Мєдвєдєв.

The UK’s Foreign Secretary Cleverly has stated that Ukraine “has the legitimate right to … project force beyond its borders to undermine Russia’s ability to project force into Ukraine itself.” According to him, legitimate military targets beyond Ukraine’s border are part of its…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 31, 2023

Нагадаємо, що Джеймс Клеверлі зробив свою заяву, коментуючи удари безпілотниками по Москві 30 травня.

Мєдвєдєв востаннє погрожував Британії лише місяць тому – через санкції, які Лондон ввів проти росіян, причетних до ув’язнення російського опозиціонера Владіміра Кара-Мурзи. Тоді російський високопосадовець заявляв, що «новітня російська зброя» потопить «нахабний і огидно-сирий острів».


Стас Константинов, ZN.ua





Интересные новости
Мєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна цільМєдвєдєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль
Нідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІНідерланди закуплять для України кілька десятків Leopard — ЗМІ
Росіяни обікрали Запорізьку АЕС і майже повністю зруйнувано систему аварійної готовності та реагуванняРосіяни обікрали Запорізьку АЕС і майже повністю зруйнувано систему аварійної готовності та реагування
У Держдепі США очікують, що країни НАТО нададуть Україні потужну підтримку на липневому самітіУ Держдепі США очікують, що країни НАТО нададуть Україні потужну підтримку на липневому саміті
Митрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозруМитрополиту і секретарю УПЦ МП з Житомирщини СБУ повідомила про підозру
Блок рекламы


Похожие новости
Україна не може вдарити західною зброєю по місцях дислокації «Іскандерів» у РФ – ІгнатУкраїна не може вдарити західною зброєю по місцях дислокації «Іскандерів» у РФ – Ігнат
Ми не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – БербокМи не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – Бербок
МЗС Британії: українці мають право захищати себе за межами своїх кордонівМЗС Британії: українці мають право захищати себе за межами своїх кордонів
Біля узбережжя Швеції помітили кита, який може бути російським шпигуномБіля узбережжя Швеції помітили кита, який може бути російським шпигуном
США розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракетиСША розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети
Командувач ВПС Британії попереджає НАТО: Росія буде мстивою після програшу у війніКомандувач ВПС Британії попереджає НАТО: Росія буде мстивою після програшу у війні
Парламент Великої Британії визнав Голодомор геноцидом українського народуПарламент Великої Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Генерал Міллі спрогнозував, як може завершитись війна в УкраїніГенерал Міллі спрогнозував, як може завершитись війна в Україні
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписання мирної угоди з ВірменієюПрезидент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про можливість підписання мирної угоди з Вірменією
Рішення щодо ліміту державного боргу США може бути знайдене вже цього тижняРішення щодо ліміту державного боргу США може бути знайдене вже цього тижня
Последние новости
Подгружаем последние новости