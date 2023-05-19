Російські окупанти просунулися в Мар’їнці, фактично до центру – Маляр

Також ворожа армія намагається наступати на околицях міста.

Російські окупаційні війська просунулися на території міста Мар’їнка Донецької області, намагаючись взяти його під контроль. Бойові дії відбувалися фактично в центрі населеного пункту, але українські бійці сильно ускладнили задачу агресору, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, інформує ZN.ua.

Російські окупанти просунулися в Мар’їнці, фактично до центру – Маляр
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

"Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста – на півночі і півдні", – додала вона.

Також армія РФ зосередила основні зусилля на авдіївському напрямку, де намагається захопити Авдіівку. Як і на мар‘їнському напрямку, там наразі тривають жорсткі бої, але військові України тримають оборону та контролюють Авдіївку.

"Ворог несе значні втрати на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється", – підсумувала Маляр.


Максим Царук, ZN.ua





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