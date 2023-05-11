Богуслаєв хоче в РФ: екс-голова "Мотор Січ" зробив заяву

Екс-президент "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, якого затримали у Запоріжжі восени минулого року, попросив включити його в список на обмін з країною-агресором.

Про це інформує Радіо Свобода, інформує Апостроф .

У своєму листі на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака Богуслаєв російською мовою просить включити його у списки на обмін полоненими.

"Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією", – пише Богуслаєв.

Богуслаєв підписався пенсіонером, інвалідом 1-ої групи.

У той же час, у супровідному листі адвоката вказана дата направлення заяви – 20 березня 2023 року.

"Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами", – прокоментував шанси на обмін колишнього керівника стратегічного підприємства представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Богуслаєву, який перебуває в СІЗО, інкримінують пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації та протидію ЗСУ.