Електростанцію на Донеччині ворог так і не здолав – Укренерго

Росіяни вивели з ладу кілька енергооб’єктів, але ненадовго

Вчора вранці, 5 травня, ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі України, повідомляє у Telegram Національна енергетична компанія «Укренерго», інформує ZN.ua .

Зокрема, в Донецькій області понад 2 години тривав обстріл електростанції, проте ворог не зміг вивести її з ладу. Через обстріли знову є пошкодження в розподільчих мережах в Донецькій та Херсонській областях. На Харківщини через масовані обстріли енергетичної інфраструктури обленерго було знеструмлено близько 4,5 тисяч споживачів в 3 прифронтових районах. Споживачі були оперативно заживлені за резервними схемами. Після дозволу військових та розмінування пошкодження були усунуті, відновлена планова схема електропостачання.

На річках України триває друга помірна хвиля водопілля, завдяки чому активно працюють гідроелектростанції. Сонячні та вітряні електростанції також сезонно збільшили виробіток електроенергії. Загального обсягу електроенергії, виробленої з води, сонця і вітру, вистачає, щоб компенсувати потужність виведеної в ремонт теплової та атомної генерації.

Енергосистема працює збалансовано, дефіциту електроенергії немає. Триває експорт до Молдови, переважно в нічні години.

Тепла погода допомагає більш активно проводити ремонтні роботи на об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Енергосистема продовжує відновлюватись, але обсяги пошкоджень такі, що поновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу. Енергетики, як і раніше, просять за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми.