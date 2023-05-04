Офіційний Ватикан здивований тим, що Україна та Росія заперечують мирну місію Папи Римського

За словами ватиканських чиновників, мирна місія все одно відбудеться.

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін на заході в університеті в Римі висловив здивування щодо заперечень від офіційних Москви та Києва участі у мирній місії Папи Римського Франциска. Про це повідомляє ANSA, інформує ZN.ua .

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"Мирна місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", – сказав державний секретар Ватикану.

Нагадаємо, після заяв Папи Римського про мирну місію в Україні, український чиновник, близький до президентської адміністрації заявляв, що держава не має інформації про миротворчу місію за участі Ватикану для завершення війни з Росією.

У Кремлі також заявляли, що не знають нічого про мирні ініціативи Папи Франциска