Кабмін визначив відповідального за переклади актів ЄС щодо євроінтеграції України

Переклади здійснюватимуть в урядовому офісі.

Кабінет міністрів затвердив порядок переведення актів Європейського Союзу та актів законодавства України у сфері євроінтеграції. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, інформує ZN.ua.

Кабмін визначив відповідального за переклади актів ЄС щодо євроінтеграції України
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Зокрема, затверджено порядок здійснення перекладу українською мовою актів Європейського Союзу acquis communautaire та англійською мовою актів законодавства України, пов'язаних із виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Встановлено, що організацію та планування перекладу українською мовою актів Євросоюзу та англійською мовою актів законодавства України забезпечує Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну, а здійснення безпосередньо перекладу, а також оновлення глосарію термінів актів ЄС забезпечує державна установа "Офіс залучення" та підтримки інвестицій".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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