Чехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну - Павел після повернення додому

Президент Чехії напередодні побував неподалік лінії фронту та поспілкувався із військовими.

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну, заяви президент країни Петр Павел на брифінгу у неділю після повернення з України, пишуть Ceske Noviny.

Чехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну - Павел після повернення додому
© ERR

За його словами, Україні критично не вистачає боєприпасів, що обмежує українських військових у здатності ефективно захищатися та здійснити успішний контрнаступ, інформує ZN.ua.

«Ми будемо шукати шляхи збільшення поставок боєприпасів з наших джерел», - додав президент Чехії та зазначив, що буде Водночас хоче обговорити проблему із союзниками. За його словами, вони доставляють дуже ефективну техніку, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів.

Петр Павел відвідав Україну разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Перший день візиту він провів у Києві, де провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським та представниками уряду. Зокрема українська та чеська сторони підготували шість ключових проєктів, які стосуються спільного виробництва і відновлення зброї на базі компаній обох країн.

Другий день візиту Петр Павел відвідав Дніпро та Дніпропетровську область та зазначив, що у перспективі Чехія хоче відкрити генеральне консульство в Дніпропетровській області, яка значною мірою орієнтована на промисловість.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСРЛитва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСР
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: картаОкупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта
"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок
МЗС вживає заходи для евакуації українців із Судану — НіколенкоМЗС вживає заходи для евакуації українців із Судану — Ніколенко
Блок рекламы


Похожие новости
На президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WPНа президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WP
"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок
Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євроКраїни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
Членство України в ЄС відповідає чеським інтересам – ПавелЧленство України в ЄС відповідає чеським інтересам – Павел
Президент Бразилії Лула у Португалії спробує реабілітуватися за слова про Україну – WPПрезидент Бразилії Лула у Португалії спробує реабілітуватися за слова про Україну – WP
Україна після війни має стати членом НАТО – Петр ПавелУкраїна після війни має стати членом НАТО – Петр Павел
США працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYTСША працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYT
У РФ до 25 років колонії засудили опозиціонера Кара-Мурзу – за «фейки» про російське вторгнення в УкраїнуУ РФ до 25 років колонії засудили опозиціонера Кара-Мурзу – за «фейки» про російське вторгнення в Україну
Резніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги УкраїниРезніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги України
Після "Рамштайну" очікуємо новин про літаки F-16 – ІгнатПісля "Рамштайну" очікуємо новин про літаки F-16 – Ігнат
Последние новости
Подгружаем последние новости