Чехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну - Павел після повернення додому

Президент Чехії напередодні побував неподалік лінії фронту та поспілкувався із військовими.

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну, заяви президент країни Петр Павел на брифінгу у неділю після повернення з України, пишуть Ceske Noviny.

© ERR

За його словами, Україні критично не вистачає боєприпасів, що обмежує українських військових у здатності ефективно захищатися та здійснити успішний контрнаступ, інформує ZN.ua .

«Ми будемо шукати шляхи збільшення поставок боєприпасів з наших джерел», - додав президент Чехії та зазначив, що буде Водночас хоче обговорити проблему із союзниками. За його словами, вони доставляють дуже ефективну техніку, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів.

Петр Павел відвідав Україну разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Перший день візиту він провів у Києві, де провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським та представниками уряду. Зокрема українська та чеська сторони підготували шість ключових проєктів, які стосуються спільного виробництва і відновлення зброї на базі компаній обох країн.

Другий день візиту Петр Павел відвідав Дніпро та Дніпропетровську область та зазначив, що у перспективі Чехія хоче відкрити генеральне консульство в Дніпропетровській області, яка значною мірою орієнтована на промисловість.