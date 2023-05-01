Північна Корея розширює та модернізує ядерний науковий комплекс

Нещодавно Кім Чен Ин наказав розширити виробництво ядерних матеріалів.

Нові комерційні супутникові знімки вказують на те, що Північна Корея продовжує розширювати та модернізувати свій ядерний науковий комплекс у Йонбені. Це посилює побоювання, що країна діє відповідно до нещодавнього заклику лідера Кім Чен Ина до «експоненціального» збільшення ядерного арсеналу. Про це заявив американський аналітичний центр 38 North, повідомляє Yonhap, інформує ZN.ua.

Північна Корея розширює та модернізує ядерний науковий комплекс
© unsplash/micha_braendli

У доповіді, що базується на супутникових знімках, зроблених 20 квітня, йдеться про масштабні будівельні роботи на території ядерного науково-дослідного центру КНДР у Йонбені, зокрема, навколо експериментального легководного реактора (ELWR), реактора потужністю 5 МВт, а також в зоні конверсії урану.

У звіті аналітиків Пітера Маковскі, Джека Лю і Оллі Хейнонена також йдеться про вдосконалення дамби каналу річки Курьонг та інших нових будівельних проектів на території комплексу, що свідчить про значні інвестиції у розширення можливостей Північної Кореї з виробництва розщеплюваних матеріалів.

Дослідники також помітили, що скидання води продовжується на південь від насосної станції ELWR. Це свідчить про випробування або операції з охолодження реактора.

Наприкінці березня північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав розширити виробництво збройових ядерних матеріалів для експоненціального збільшення ядерного арсеналу країни. Він закликав до «бездоганної» підготовки до застосування ядерної зброї «в будь-який час і в будь-якому місці».

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея домовилися про посилення співпраці у сфері ядерної зброї, щоб протистояти загрозі з боку КНДР. США вперше нададуть Південній Кореї центральну роль у стратегічному плануванні застосування ядерної зброї в будь-якому конфлікті з Північною Кореєю, в обмін на обіцянку, що Сеул не нарощуватиме власний арсенал ядерної зброї.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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