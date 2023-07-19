Північна Корея знову провокує, випускаючи балістичні ракети

Інцидент не становить безпосередньої загрози для персоналу або територій США чи союзників.

В середу між 3:30 та 3:46 ранку за місцевим часом Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності з локації поблизу міжнародного аеропорту Пхеньяна, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, інформує ZN.ua .

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У заяві, яку цитує Bloomberg, запуск ракет, що пролетіли близько 550 кілометрів, назвали серйозною провокацією.

Ракетні випробування стали наслідком ескалації напруженості на півострові після того, як підводний човен з балістичними ракетами типу «Огайо» (USS Kentucky) прибув у вівторок до південнокорейського порту Пусан і Північна Корея затримала американського солдата, який перетнув кордон з південного боку в Об'єднаній зоні безпеки.

Розгортання підводного човна було приурочене до першої зустрічі нової американсько-південнокорейської групи, яка має на меті стримати Північну Корею від розміщення свого атомного арсеналу.

Ядерна консультативна група була створена в результаті квітневого саміту у Вашингтоні між президентом Джо Байденом і його південнокорейським колегою Юн Сук Йолем

Індійсько-тихоокеанське командування США повідомило, що йому відомо про запуски ракет Північною Кореєю і що вони проводять консультації із союзниками та партнерами.

«Хоча ми оцінили, що цей інцидент не становить безпосередньої загрози для персоналу або території США чи наших союзників, запуски ракет підкреслюють дестабілізуючий вплив незаконної збройової програми КНДР », — йдеться в заяві командування.

Північна Корея обурена тим, що США розміщують в регіоні ядерні боєприпаси і вимагає припинити будь-яке розміщення підводних човнів. Пхеньян також засудив Ядерну консультативну групу як «інструмент ядерної війни».

« США повинні знати, що їх посилена розширена система стримування та надмірно розширена система військового альянсу лише змусить КНДР відійти від столу переговорів», – заявила Кім Йо Чен, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, йдеться в заяві, опублікованій у понеділок державними ЗМІ.

Цього року Пхеньян випустив 22 балістичні ракети, у тому числі чотири міжконтинентальних, які могли вразити материкову частину США .

Торік режим Кім Чен Ина запустив понад 70 балістичних ракет, що є рекордом для країни.