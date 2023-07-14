Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету в сторону Японії

Вона впала в море.

Північна Корея продовжує розвивати свою ракетну програму. Днями КНДР здійснила успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. Про це повідомляє державний новинний сайт KCNA, інформує ZN.ua.

Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету в сторону Японії
© ЦТАК

Офіційні особи КНДР позиціонують запуск ракети як відповіді на дії літаків-розвідників Військово-повітряних сил США. Японія і Південна Корея стежили за пуском і дали свої оцінки події.

Hwasong-18 була запущена в бік Японії. Міжконтинентальна балістична ракета піднімалася на висоту понад 6000 км і подолала приблизно 1000 км, після чого впала в море між Японією і Корейським півостровом. На це у неї пішла 4491 секунда, тобто середня швидкість становила 222,67 м/с.

Hwasong-18 обладнана твердопаливним двигуном. У зв'язку з цим вважається, що її складніше перехопити, ніж попередні міжконтинентальні балістичні ракети, які використовувала Північна Корея.

Маса Hwasong-18 становить 55-60 тонн, висота - 25 метрів, а діаметр - 2 метри. Міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї може нести бойовий блок з ядерною боєголовкою вагою 1,25-1,5 тонни.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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