У Міноборони Естонії спрогнозували, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони Естонії назвав головну проблему для початку контрнаступу.

Найбільшою перешкодою для контрнаступу українських військових залишається дощова погода, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю ERR. Естонський міністр вважає, що активні бойові дії розпочнуться не менше ніж через місяць, інформує ZN.ua .

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«Якщо послухати думки, що [звучали на базі] Рамштайн, то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два», – заявив Певкур.

За словами глави естонського Міноборони, на даний момент перешкодою для початку контрнаступу є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а саме погодні умови.

Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція [країн, які надали Україні танки] Leopard була сильною, і чимало техніки вже перекинуто в Україну, і чимало її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, яка, ймовірно, відбудеться, є погода. Погода досить дощова, і це ускладнює пересування важкої техніки. Українці скоріше чекають на покращення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій», – додав Певкур.