США модернізують винищувачі F/A-18, які вважаються найкращим варіантом для України

Замовлення призначене для Корпусу морської піхоти Армії США.

Компанія Boeing отримала замовлення на $313,4 мільйонів, що передбачає модернізацію 25 винищувачів F/A-18 "Super Hornet" для продовження терміну служби на 4000 льотних годин. Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону, інформує ZN.ua.

США модернізують винищувачі F/A-18, які вважаються найкращим варіантом для України

Після оновлення термін служби винищувачів буде збільшено з 6000 до 10 000 льотних годин. Також модернізація передбачає встановлення нової авіаційної електроніки рівня Block III. Роботи за контрактом пройдуть у Техасі та завершаться у лютому 2025 року, згідно з попереднім планом.

F/A-18E/F "Super Hornet" обладнаний двома турбовентиляторними двигунами F414-GE-400, які дозволяють розвивати швидкість 2222 км/год (1,8 Маха). Літак є носієм ракет AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, Harpoon, а також обладнаний гарматою Vulcan калібру 20 мм.

Нещодавно видання The Drive писало про можливості Австралії надати парк таких винищувачів Україні, адже вони вже кілька років перебувають на зберіганні. Йдеться про більше ніж 40 літаків.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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