Мєдвєдєв погрожує Британії та називає «одвічним ворогом»

Експрезидент РФ погрожує потопити острівну державу за допомогою «новітньої» зброї.

Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки Дмітрій Мєдведєв назвав Британію «одвічним ворогом Росії» на тлі запроваджених урядом Великої Британії санкцій проти росіян, які причетні до арешту критика Кремля Владіміра Кара-Мурзи, інформує ZN.ua .

«Начхати на їх рішення. Британія була, є і буде нашим одвічним ворогом. Принаймні до того часу, поки їх нахабний і огидно-сирий острів не зникне у морській безодні внаслідок спричиненої новітньою системою російської зброї хвилі», — написав Мєдведєв у Telegram.

Уряд Великої Британії наклав санкції на російського суддю та двох інших осіб, пов’язаних з арештом Кара-Мурзи. Санкції передбачають заморожування активів і заборону на в’їзд до країни.

У понеділок Кара-Мурзу, який має британське громадянство, засудили до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді та іншими звинуваченнями після того, як він публічно засудив війну в Україні.