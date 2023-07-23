Посли Великої Британії та США про удар РФ по Одесі: "РФ продовжує нападати на жителів та інфраструктуру"

Сіммонс заявила, що в центрі міста не було військових об'єктів.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс та посол США Бріджит Брінк відреагували на масований ракетний удар РФ по Одесі 23 липня, інформує ZN.ua .

"Продовжуються невпинні напади Росії на мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки. Тут не виправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", - зазначила Брінк у Twitter.

За словами Сіммонс, у центрі міста, який постраждав через удари РФ , не було військових об'єктів.

"Одеса, центр міста зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає гонінь за порти, через які експортують життєво важливі продукти харчування у всьому світі", - повідомила посол Британії у Twitter.