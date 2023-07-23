Посли Великої Британії та США про удар РФ по Одесі: "РФ продовжує нападати на жителів та інфраструктуру"

Сіммонс заявила, що в центрі міста не було військових об'єктів.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс та посол США Бріджит Брінк відреагували на масований ракетний удар РФ по Одесі 23 липня, інформує ZN.ua.

"Продовжуються невпинні напади Росії на мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки. Тут не виправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди", - зазначила Брінк у Twitter.

За словами Сіммонс, у центрі міста, який постраждав через удари РФ, не було військових об'єктів.

"Одеса, центр міста зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає гонінь за порти, через які експортують життєво важливі продукти харчування у всьому світі", - повідомила посол Британії у Twitter.

Раніше глава МЗС Франції Катрін Колонна прокоментувала ракетний удар РФ по Одесі в ніч на 23 липня та назвала його воєнним злочином.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Блок рекламы


Похожие новости
Генсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по ОдесіГенсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по Одесі
Генсек Ради Європи прокоментувала нічний масований удар по ОдесіГенсек Ради Європи прокоментувала нічний масований удар по Одесі
РФ пошкодила в Одесі 25 пам’яток архітектуриРФ пошкодила в Одесі 25 пам’яток архітектури
Епіфаній про удар по собору в Одесі: «Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»Епіфаній про удар по собору в Одесі: «Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»
Масований удар по Одесі: в ОВА розповіли про стан постраждалихМасований удар по Одесі: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Війська РФ продовжать ракетні удари по півдню, бо ще не досягли своїх цілей — ГуменюкВійська РФ продовжать ракетні удари по півдню, бо ще не досягли своїх цілей — Гуменюк
Глава МЗС України закликав світ відреагувати на варварську атаку РФ по ОдесіГлава МЗС України закликав світ відреагувати на варварську атаку РФ по Одесі
У Криму через детонацію на складах боєприпасів жителів Октябрського відселяють за 10-13 км — ЧубаровУ Криму через детонацію на складах боєприпасів жителів Октябрського відселяють за 10-13 км — Чубаров
У Великій Британії назвали вулицю на честь ЗеленськогоУ Великій Британії назвали вулицю на честь Зеленського
Жителів ТОТ окупанти "заманюють" на фронт — мер МелітополяЖителів ТОТ окупанти "заманюють" на фронт — мер Мелітополя
Последние новости
Подгружаем последние новости