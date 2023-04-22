Столтенберг пообіцяв членство України в НАТО, в Кремлі вже відреагували
Пєсков каже, що НАТО – агресивний блок.
Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков на брифінгу у п’ятницю заявив, що слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про майбутнє України в Альянсі демонструють «правильність рішення про початок спеціальної операції», інформує
«Альянс продовжує лінію на поглинання та втягування України. Росія має справу з агресивним блоком, дії якого демонструють правильність рішення про початок спецоперації», - сказав спікер Кремля
Він додав, що НАТО «зазіхає на безпеку Росії».
Під час візиту до Києва 20 квітня Столтенберг на спільній із президентом України пресконференції заявив, що повноправне місце України – в євроатлантичній сім'ї.
Вранці у п’ятницю, під час
Щодо прогнозу закінчення війни Столтенберг був доволі стриманим та сказав, що «війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, коли ця російсько-українська війна закінчиться».