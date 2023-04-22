Столтенберг пообіцяв членство України в НАТО, в Кремлі вже відреагували

Пєсков каже, що НАТО – агресивний блок.

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков на брифінгу у п’ятницю заявив, що слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про майбутнє України в Альянсі демонструють «правильність рішення про початок спеціальної операції», інформує ZN.ua.

Столтенберг пообіцяв членство України в НАТО, в Кремлі вже відреагували
© Офіційний сайт Кремля

«Альянс продовжує лінію на поглинання та втягування України. Росія має справу з агресивним блоком, дії якого демонструють правильність рішення про початок спецоперації», - сказав спікер Кремля

Він додав, що НАТО «зазіхає на безпеку Росії».

Під час візиту до Києва 20 квітня Столтенберг на спільній із президентом України пресконференції заявив, що повноправне місце України – в євроатлантичній сім'ї.

Вранці у п’ятницю, під час брифінгу перед зустріччю контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині, генсек НАТО додав, що усі союзники Альянсу згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, однак першочерговим є закінчення війни, в чому Україні допомагатимуть. Він зазначив, що після закінчення війни Україна повинна мати потенціал «стримування для запобігання нових атак».

Щодо прогнозу закінчення війни Столтенберг був доволі стриманим та сказав, що «війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, коли ця російсько-українська війна закінчиться».


Ірина Знась, ZN.ua





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