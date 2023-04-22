Україна після війни має стати членом НАТО – Петр Павел

Також чеський лідер закликав Альянс допомагати нашій державі у повоєнній відбудові.

Президент Чехії Петр Павел у межах зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом закликав посилити підтримку України, а також підтримав вступ нашої країни до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Ceske Noviny, інформує ZN.ua.

Україна після війни має стати членом НАТО – Петр Павел
© Petr Pavel/Twitter

Президент Чехії наголосив, що союзники по НАТО мають підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до припинення війни та післявоєнної реконструкції. Окрім цього Україна має стати членом НАТО.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", – додав Павел.

Раніше президент республіки Чехія Петр Павел заявляв, що його країна допомагала Україні, постачаючи озброєння, проте для подальшої підтримки у Праги залишилося не так багато варіантів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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