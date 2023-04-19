США застерігли Росію від використання на окупованій ЗАЕС ядерних технологій, які контролюються урядом Сполучених Штатів

Згадки, які вносять ясність, що це можуть бути за технології, можна знайти у публічних заявах Міненергетики США в червні 2021 року.

США застерігли Росію від використання на окупованій ЗАЕС ядерних технологій, які контролюються урядом Сполучених Штатів

Міністерство енергетики США надіслало російській державній компанії з атомної енергетики "Росатом" застереження щодо можливого використання американських ядерних технологій, що присутні на окупованій Запорізькій АЕС. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Як дізналося CNN, відповідний лист був направлений в Росію минулого місяця і датований 17 березня 2023 року.

У листі директор Управління політики нерозповсюдження Міністерства енергетики США Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору "Росатому", що Запорізька атомна електростанція "містить ядерно-технічні дані американського походження, які контролюються урядом Сполучених Штатів". Зазначається, що товари, програмне забезпечення та технології яких можуть бути використані всупереч інтересам національної безпеки, знаходяться під експортним контролем США. А їх використання будь-якими російськими громадянами або організаціям заборонено законодавством щодо поводження з американськими технологіями.

Згідно із законодавством Сполучених Штатів, неуповноваженим особам заборонено без дозволу США отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, вилучати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати, копіювати, маніпулювати такими технологіями або технічними даними, направляти або уповноважувати інших робити те ж саме.

Як повідомляє CNN, згадки, які вносять ясність, що це можуть бути за технології, можна знайти у публічних заявах Управління ядерної енергетики Міністерства енергетики. Зокрема, в червні 2021 року Управління на своєму вебсайті публічно заявляли про підтримку Запорізької АЕС з боку США. Підтримка виражалася в тому, що "Сполучені Штати допомогли запровадити нові процедури технічного обслуговування та операції на реакторі, які в кінцевому підсумку повинні зміцнити енергетичну безпеку" в Україні.

Ще одна згадка про указані технології датована 2022 роком. Зокрема, у своєму листі до генерального інспектора Міністерства енергетики в жовтні 2022 року, директор Управління політики нерозповсюдження Міністерства енергетики Андреа Феркіле описує технологію, яку США експортували в Україну для використання на Запорізькій АЕС.

CNN також повідомляє, що лист Міністерства енергетики був надісланий "Росатому", оскільки російські війська продовжують окупацію найбільшої атомної електростанції в Європі. I хоча фізично станція експлуатується українським персоналом, але "Росатом" керує на ЗАЕС.

Наразі неясно, чи відповів на лист "Росатом".

Нагадаємо, три тижні потому, як був надісланий указаний лист, США вперше запровадили санкції проти атомної галузі РФ. Зокрема, під санкції потрапила компанія "Русатом Оверсіз", яка відповідає за просування проєктів "Росатому" за кордоном, зокрема у сфері водневої енергетики. Під нові санкції США потрапив також президент "Русатом Оверсіз" Євген Пакерманов.


Лія Ільченко, ZN.ua





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