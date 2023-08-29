Предстоятель УГКЦ відреагував на слова Папи Франциска про «велику Росію»

Українські греко-католики очікують від Святого Престолу пояснення цієї ситуації.

Українська греко-католицька церква відреагувала на висловлювання Папи Франциска, який під час телемосту з російською молоддю 25 серпня висловив захоплення «великою Росією» та закликав росіян «ніколи не відмовлятися від своєї спадщини», інформує ZN.ua .

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Предстоятель УГКЦ Блаженніший митрополит Святослав зазначив, що «з болем і занепокоєнням» сприйняв висловлювання понтифіка.

«Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії», — йдеться у заяві.

Святослав додав, що ці слова спричинили великий біль не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних греко-католицької Церкви, а й інших конфесій і релігійних організацій.

«Слова про велику Росію Пєтра І, Єкатєріни ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності — є найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму», — наголосив предстоятель і додав, що замість того, аби категорично засуджувати такий спосіб «бути росіянами», ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

Митрополит Святослав зазначив, що УГКЦ очікує від Святого Престолу пояснення цієї ситуації, адже висловлювання, присвоєні Папі Франциску, «суперечать його науці про мир» та засудженню будь-яких форм імперіалізму.

Він додав, що за кілька днів єпископи УГКЦ матимуть нагоду особисто донести до понтифіка «сумніви й біль українського народу» на Синоді у Римі.