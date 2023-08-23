Квартири біженців на окупованій території почали роздавати прислужникам нової влади

Квартири біженців на тимчасово непідконтрольній території окупаційна влада стала "націоналізувати" та роздавати у власність своїм поплічникам.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).

За повідомленням ЦНС, почалася роздача помешкань на території Запорізької області. У великих населених пунктах окупанти вимагають від мешканців багатоквартирних будинків подати списки порожніх квартир, залишених власниками, які втекли від окупації.

Крім того, не дуже сподіваючись на лояльність українців, що залишилися, окупаційна влада сама здійснює обхід квартир, за якими значиться велика заборгованість з оплати комуналки, щоби перевірити, чи живе там хтось.

Якщо квартира порожня, туди заселяють або тих, хто прибув на окуповані землі з РФ , або місцевих колаборантів – у нагороду за прихильність до нової влади. При цьому їм видають документи, що закріплюють їхнє "право власності" на зайняте житло.

У зв'язку з цим у ЦНС звертають увагу, що вся ця "націоналізація" не варта і виїденого яйця, оскільки вона не має під собою жодних правових підстав. Втім, як і сама тамтешня "влада", яка не може вважатися легітимною.

"Зауважимо, що видана росіянами макулатура не дає підстав розпоряджатися цим майном, і воно буде повернуто власникам одразу після деокупації регіону", - наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, в Україні вже виплачують компенсацію власникам житла, яке було пошкоджено під час воєнних дій.