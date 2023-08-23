Квартири біженців на окупованій території почали роздавати прислужникам нової влади

Квартири біженців на тимчасово непідконтрольній території окупаційна влада стала "націоналізувати" та роздавати у власність своїм поплічникам.

Окупаційна влада почала роздавати порожні квартири біженців своїм поплічникам

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).

За повідомленням ЦНС, почалася роздача помешкань на території Запорізької області. У великих населених пунктах окупанти вимагають від мешканців багатоквартирних будинків подати списки порожніх квартир, залишених власниками, які втекли від окупації.

Крім того, не дуже сподіваючись на лояльність українців, що залишилися, окупаційна влада сама здійснює обхід квартир, за якими значиться велика заборгованість з оплати комуналки, щоби перевірити, чи живе там хтось.

Окупаційна влада почала роздавати порожні квартири біженців своїм поплічникам

Якщо квартира порожня, туди заселяють або тих, хто прибув на окуповані землі з РФ, або місцевих колаборантів – у нагороду за прихильність до нової влади. При цьому їм видають документи, що закріплюють їхнє "право власності" на зайняте житло.

У зв'язку з цим у ЦНС звертають увагу, що вся ця "націоналізація" не варта і виїденого яйця, оскільки вона не має під собою жодних правових підстав. Втім, як і сама тамтешня "влада", яка не може вважатися легітимною.

"Зауважимо, що видана росіянами макулатура не дає підстав розпоряджатися цим майном, і воно буде повернуто власникам одразу після деокупації регіону", - наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, в Україні вже виплачують компенсацію власникам житла, яке було пошкоджено під час воєнних дій.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на ДонеччиніЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині
Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський заявив, про можливість «демілітаризації Росії на території українського Криму»Зеленський заявив, про можливість «демілітаризації Росії на території українського Криму»
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
Окупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНСОкупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНС
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
На півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — КузьмінНа півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — Кузьмін
Папа Франциск закликав «братів представників російської влади» відновити «зернову угоду»Папа Франциск закликав «братів представників російської влади» відновити «зернову угоду»
Війська РФ розширюють мережу інформаторів на окупованій частині Херсонської областіВійська РФ розширюють мережу інформаторів на окупованій частині Херсонської області
Президент ПАР закликав Путіна повернутися до «зернової угоди»Президент ПАР закликав Путіна повернутися до «зернової угоди»
Японія та Франція розпочали перші в історії спільні військові навчання із залученням винищувачів — KyodoЯпонія та Франція розпочали перші в історії спільні військові навчання із залученням винищувачів — Kyodo
Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угодиРада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди
Последние новости
Подгружаем последние новости