Харківського митника судитимуть за державну зраду

Допомагав окупантам створювати російську «таможню» у Куп’янську

Державне бюро розслідувань передало до суду справу головного державного інспектора одного з митних постів Харківської митниці, повідомляє сайт ДБР. Під час тимчасової окупації Куп’янська він був серед тих, хто погодився створювати окупаційній митний орган, інформує ZN.ua.

Харківського митника судитимуть за державну зраду
© Офіс генерального прокурора

ДБР зазначає, що, захопивши частину Харківщини, росіяни почали створювати окупаційні органи влади, зокрема - митні. Для цього з перших днів вторгнення агресори шукали серед місцевих мешканців спеціалістів, готових працювати на окупантів. У Куп’янську таку співпрацю запропонували чоловіку, який до вторгнення працював у Харківській митниці. Він одразу погодився та був призначений спеціалістом до так званого «управління промисловості та торгівлі». Згодом йому доручили шукати кадри, аби запустити окупаційну митницю. Чоловік активно агітував своїх колишніх колег переходити на бік ворога, проводив збори, де обіцяв охочим підібрати непогані посади.

Коли ЗСУ звільнили Куп’янськ, зрадник вирішив сховатися у Харкові. Працівники ДБР встановили його місце проживання та затримали. Нині він перебуває під арештом. Митника обвинувачують у державній зраді та умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.


Іван Шевчук, ZN.ua





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