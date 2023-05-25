Судитимуть організаторів теракту на Курахівській ТЕС

Фігурантам загрожує довічне перебування за ґратами.

Державне бюро розслідувань направило до суду матеріали справи стосовно організації невдалої диверсії на Курахівській ТЕС на Донеччині. Тепер спільників судитимуть, повідомляють правоохоронці, інформує ZN.ua .

© ДБР

Після окупації Маріуполя один з підозрюваних – колишній правоохоронець – перейшов на сторону загарбників. Зрадник обійняв посаду в окупаційній міліції Маріуполя. Так він проводив фільтраційні заходи на одному з блок-постів, шукав патріотично налаштованих громадян, українських правоохоронців та військових, які залишилися під окупацією.

Наприкінці 2022 року працівники ДБР встановили, що експравоохоронець та його спільник готують диверсію на Курахівській ТЕС. Чоловік заздалегідь сховав боєприпаси та вибухівку у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС. За планом, здійснити вибух на об’єкті повинен був спільник колишнього правоохоронця. Співробітники ДБР знайшли місце схрону та запобігли теракту.



Експравоохоронцю інкримінують державну зраду та готування диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України).