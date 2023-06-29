Росія має мотивацію та засоби для вчинення теракту на ЗАЕС – Кулеба

Росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.

Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС. Про це на Конференції Головування ОБСЄ з огляду питань безпеки повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує ZN.ua .

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Він зауважив, що Росія перетворила ЗАЕС на військову базу, яку використовує як інструмент ядерного шантажу.

"Сьогодні Росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що би не говорила російська пропаганда, саме Росія, і лише Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС", - сказав міністр, інформує пресслужба МЗС.

Кулеба нагадав про вчинений Росією теракт на Каховській ГЕС, який спричинив найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття та злочин екоциду.

"Не може бути дискусій з країною, чий президент знаходиться в розшуку МКС за воєнний злочин викрадення українських дітей. Не може бути сподівання на цивілізований діалог із країною, яка завдає інтенсивних ударів ракетами та дронами по густонаселених житлових масивах, вдається до масових звірств, тортур, зґвалтувань та залякування цивільного населення. Не може бути пошуку порозуміння з агресором, який намагається знищити українську державність та національну ідентичність", — наголосив Кулеба.

Він нагадав, про українську формулу миру та закликав ОБСЕ прийняти активну участь у її впровадженні.

"Ми живемо у час викликів, коли дискусії без прагматичних рішень більше не працюють. Якщо ми хочемо зберегти ОБСЄ і нашу колективну відданість цінностям і принципам Гельсінського заключного акту, потрібно знайти спосіб призупинити участь Росії в ОБСЄ", — підкреслив міністр.

"Не знаю, що ще має відбутися, щоб держави-учасниці ОБСЄ визнали очевидне: Росії не місце за цим столом", - підсумував Кулеба.