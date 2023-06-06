Каховська ГЕС "до" та "після": ЗМІ опублікували перший супутниковий знімок станції після теракту

На ньому видно, що гідроелектростанція майже повністю зруйнована.

Проєкт "Схеми" опублікував перший супутниковий знімок Planet Labs Каховської ГЕС після того, як її підірвали російські окупанти, інформує ZN.ua.

Каховська ГЕС
© Схеми

"У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована", - написали "Схеми" у своєму Tg-каналі.

Каховська ГЕС працювала з 50-их років. Основними завданнями станції було забезпечення регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водопостачання південних районів, а також забезпечення навігації від Херсона до Запоріжжя. З цієї ГЕС починається Північнокримський канал. Саме з нього питну воду отримує тимчасово анексований Крим.

Та в ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу на Каховській ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною. Згодом в "Укргідроенерго" заявили, що станція зруйнована повністю і відновленню не підлягає.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО через теракт на станції. За його підсумками секретар Радбезу Олексій Данілов заявив, що "ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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