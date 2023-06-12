У ЗСУ застерігають не прибирати узбережжя після теракту на ГЕС — це небезпечно

Спершу сміття повинні перевірити вибухотехніки, адже в ньому можуть бути міни чи інше російське озброєння, яке змила велика вода.

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Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк застерігає громадян пам'ятати про власну безпеку та не прибирати узбережжя від наслідків великої повені, яку спричинив підрив ГЕС. У смітті, яке прибило до берега, можуть бути небезпечні предмети, тому спершу його повинні перевірити вибухотехніки, зауважила вона під час телемарафону.

"В купах сміття, навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на лівому березі. Там може бути все що завгодно", - сказала вона, інформує ZN.ua .

Йдеться, наприклад, про міни, в тому числі й "пелюстки", які є дуже підступними та небезпечними. Вони підриваються при найменшому дотику.

"Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців - піротехніків, вибухотехніків, щоб обстежили місцевість і тільки після того, як дали заключення, можна включати добру волю і очищати узбережжя", - сказала Гуменюк.