У ЗСУ застерігають не прибирати узбережжя після теракту на ГЕС — це небезпечно
Спершу сміття повинні перевірити вибухотехніки, адже в ньому можуть бути міни чи інше російське озброєння, яке змила велика вода.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк застерігає громадян пам'ятати про власну безпеку та не прибирати узбережжя від наслідків великої повені, яку спричинив підрив ГЕС. У смітті, яке прибило до берега, можуть бути небезпечні предмети, тому спершу його повинні перевірити вибухотехніки, зауважила вона
"В купах сміття, навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на лівому березі. Там може бути все що завгодно", - сказала вона, інформує
Йдеться, наприклад, про міни, в тому числі й "пелюстки", які є дуже підступними та небезпечними. Вони підриваються при найменшому дотику.
"Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців - піротехніків, вибухотехніків, щоб обстежили місцевість і тільки після того, як дали заключення, можна включати добру волю і очищати узбережжя", - сказала Гуменюк.