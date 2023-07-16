Загроза теракту на Запорізькій АЕС залишається — ГУР

Юсов заявив, що триває політика шантажу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС досі залишається, повідомляє "Укрінформ" , інформує ZN.ua .

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"На жаль, ці важливі об'єкти – "Кримський титан" та Запорізька станція – перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу", - наголосив Юсов.

За його словами, загроза теракту на станції та інших важливих об'єктах існує поки там перебувають російські окупанти.

Зеленський у інтерв'ю El Mundo теж заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС є реальним, навіть якщо окупаційні сили передадуть станцію під контроль МАГАТЕ.