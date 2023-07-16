Загроза теракту на Запорізькій АЕС залишається — ГУР

Юсов заявив, що триває політика шантажу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС досі залишається, повідомляє "Укрінформ", інформує ZN.ua.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС залишається — ГУР
© Getty Images

"На жаль, ці важливі об'єкти – "Кримський титан" та Запорізька станція – перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу", - наголосив Юсов.

За його словами, загроза теракту на станції та інших важливих об'єктах існує поки там перебувають російські окупанти.

Зеленський у інтерв'ю El Mundo теж заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС є реальним, навіть якщо окупаційні сили передадуть станцію під контроль МАГАТЕ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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