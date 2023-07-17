Ситуація на ЗАЕС залишається дуже складною — "Енергоатом"

Котін розповів, що розвідка майже щотижня повідомляє про мінування ЗАЕС.

В ефірі телемарафону президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів , що останнім часом ситуація на Запорізькій АЕС не покращується. Також Котін заявив, що майже щотижня отримує повідомлення розвідки про те, що ЗАЕС мінують, інформує ZN.ua .

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", – підкреслив Котін.

Президент "Енергоатома" також повідомив, що моніторинг радіаційного стану на ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам, розташованим за 5 км від станції на правому березі Дніпра.

Котін зазначив, що на Запорізькій АЕС знаходяться інспектори МАГАТЕ. Вони надають інформацію стосовно того, що відбувається на станції. Але загарбники не допускають представників МАГАТЕ до всіх зон, які підлягають огляду.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", – підсумував Котін.