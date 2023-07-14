Сумський напрямок залишається найгероїчнішим у Північній операційній зоні — Наєв

Генерал розповів про обстріли Сумщини.

На півночі країни розвідка, СБУ та інші розвідувальні органи сил оборони відслідковують місцезнаходження ворога. Сумський напрямок найчастіше стає полем бою. Про це в Телеграмі написав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує ZN.ua .

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"Сумський напрямок залишається найгероїчнішим у Північній операційній зоні. Ворог гатить з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, завдає авіаційних ударів. Українські воїни завжди адекватно реагують на ворожі дії", - написав Наєв.

Генерал каже, що українська розвідка разом зі Службою безпеки України, іншими розвідувальними органами Сил безпеки та оборони володіє інформацією, де знаходяться ворожі сили, чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть який у них одяг та чим харчуються.

"Ми робимо все для того, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Українці мають бути впевненими у національних Збройних Силах", - зазначив Наєв.