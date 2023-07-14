Сумський напрямок залишається найгероїчнішим у Північній операційній зоні — Наєв
Генерал розповів про обстріли Сумщини.
На півночі країни розвідка, СБУ та інші розвідувальні органи сил оборони відслідковують місцезнаходження ворога. Сумський напрямок найчастіше стає полем бою. Про це
"Сумський напрямок залишається найгероїчнішим у Північній операційній зоні. Ворог гатить з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, завдає авіаційних ударів. Українські воїни завжди адекватно реагують на ворожі дії", - написав Наєв.
Генерал каже, що українська розвідка разом зі Службою безпеки України, іншими розвідувальними органами Сил безпеки та оборони володіє інформацією, де знаходяться ворожі сили, чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть який у них одяг та чим харчуються.
"Ми робимо все для того, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Українці мають бути впевненими у національних Збройних Силах", - зазначив Наєв.