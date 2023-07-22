Наєв розповів про мету розташування найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі

На кордоні з Білоруссю ЗСУ заклали понад 2,5 тисячі протитанкових мін.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що заходи до яких долучаються найманці ПВК "Вагнера" на території Білорусі відбуваються з метою психологічного тиску на населення України, інформує командування Об'єднаних Сил ЗС у Telegram.

© скриншот видео

"Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на київському напрямку в Чорнобильській зоні", - наголосив Наєв, інформує ZN.ua .

За його словами, українські захисники, з метою попередження дій ворога, за останній тиждень зруйновали п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю, заклали більше 2,5 тисячі протитанкових мін та утворили понад 60 лісових завалів, які заміновано.