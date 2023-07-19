Наєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до Білорусі

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю – їх чекатиме смерть".

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що переміщення деякої кількості найманців із ПВК "Вагнер" на територію Білорусі змушує додатково укріпити північний кордон. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

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"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", – зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

За його словами, в Чернігівській області на одному з напрямків було вирито більше 40 кілометрів протитанкового рову. Також утворено більше 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть. Ми додатково підсилимо ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога", – резюмував він.