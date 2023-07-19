Наєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до Білорусі

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю – їх чекатиме смерть".

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що переміщення деякої кількості найманців із ПВК "Вагнер" на територію Білорусі змушує додатково укріпити північний кордон. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua.

Наєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення
© Штаб ООС / Facebook

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", – зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

За його словами, в Чернігівській області на одному з напрямків було вирито більше 40 кілометрів протитанкового рову. Також утворено більше 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть. Ми додатково підсилимо ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога", – резюмував він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Ердоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшлаЕрдоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла
США продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – СалліванСША продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – Салліван
Блок рекламы


Похожие новости
США орендують військові бази у Папуа-Новій Гвінеї — ЗМІСША орендують військові бази у Папуа-Новій Гвінеї — ЗМІ
Українські військові просунулися на понад один кілометр на півдніУкраїнські військові просунулися на понад один кілометр на півдні
СБУ затримала зрадника: був учасником "самооборони Криму" та допомагав захоплювати українські містаСБУ затримала зрадника: був учасником "самооборони Криму" та допомагав захоплювати українські міста
Загальна мобілізація: чи потрібно ставати на військовий облік за кордономЗагальна мобілізація: чи потрібно ставати на військовий облік за кордоном
Українські захисники знищили артилерійську систему "Тюльпан" з HIMARS під БахмутомУкраїнські захисники знищили артилерійську систему "Тюльпан" з HIMARS під Бахмутом
Через обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУРЧерез обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУР
"Радили об'їжджати мінні поля збоку" — військові ЗСУ розповіли про некомпетентність німецьких інструкторів"Радили об'їжджати мінні поля збоку" — військові ЗСУ розповіли про некомпетентність німецьких інструкторів
Буданов поінформував про ситуацію в БілорусіБуданов поінформував про ситуацію в Білорусі
Польща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордонуПольща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордону
Прикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у БілорусіПрикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі
Последние новости
Подгружаем последние новости