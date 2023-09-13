У Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборони

В окупованих містах та селах області російські війська встановлюють протитанкові "їжаки".

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що російські окупаційні війська почали зміцнювати свої позиції на третій лінії оборони на тимчасово окупованій частині Запорізької області, інформує ZN.ua.

У Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборони
© Минобороны РоSSии/t.me

"Риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі... Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування гелікоптерів", - зазначив Федоров у Telegram.

За його словами, війська РФ у селах неподалік тимчасово окупованого Токмака займають будинки та розставляють нову техніку, а в місті встановили блокпости та розмістили протитанкові "їжаки ".


Анна Конюченко, ZN.ua





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