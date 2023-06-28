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2023-06-28
Ексочільник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду
Він передавав інформацію РФ про позиції українських бійців у Миколаївській області.
Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду, інформує офіс генерального прокурора в
© Офіс генпрокурора
"Прокурори просили максимально можливе покарання ? довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна", - йдеться в повідомленні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua