Ексочільник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду

Він передавав інформацію РФ про позиції українських бійців у Миколаївській області.

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду, інформує офіс генерального прокурора в Telegram.

Ексочільник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду
© Офіс генпрокурора

"Прокурори просили максимально можливе покарання ? довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





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