Ексочільник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду

Він передавав інформацію РФ про позиції українських бійців у Миколаївській області.

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду, інформує офіс генерального прокурора в Telegram.

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