Дев’ятьох колаборантів з Луганщини судитимуть за державну зраду

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно колишніх правоохоронців.

Державне бюро розслідувань передало в суд матеріали справи щодо правоохоронців, які зрадили присягу Україні та почали працювати в органах терористичної організації «лнр» після російського вторгнення, повідомляє ДБР .

Один з них перейшов на сторону окупантів ще у 2014 році. Ще одна жінка підтримала загарбників та представляла себе, як «комбатанта міжнародного збройного конфлікту». Через якийсь час вона обійняла посаду в окупаційній прокуратурі Станично-Луганського району та почала брати участь у заходах вербування та пропаганди російського режиму. Тим самим займалися двоє інших зрадників, які обійняли посади у фейковому правоохоронному органі – «новопсковській міліції». Троє правоохоронців приєднались до окупантів у липні 2022 року та присягнули на вірність «ЛНР».

Шістьом посіпакам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України), іншим трьом – до 15 років за ґратами з конфіскацією майна за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).