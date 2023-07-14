Окупанти вивезли близько 280 дітей із Луганщини до «казачого кадетського корпусу» в Калмикії — ЦНС
Загалом до кінця літа загарбники планують вивезти близько 500 українських дітей.
Російські загарбники продовжують викрадати дітей із тимчасово окупованих територій України. Про це
Зокрема, протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району на тимчасово окупованій території Луганської області до «казачого кадетського корпусу» в Республіці Калмикія в Росії.
Загалом до кінця літа загарбники планують вивезти близько 500 українських дітей. Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей із тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою, наголошують в ЦНС.
Нещодавно у Совфеді РФ зізналися, що Росія за останні роки війни проти України викрала 700 тисяч українських дітей. Щоправда, у Москві депортацію та викрадення українських дітей не втомлюються називати їх «порятунком». МКС видав ордер на арешт президент РФ Владіміра Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей. Такий самий ордер видали й стосовно уповноваженої з прав дитини РФ.