Окупанти вивезли близько 280 дітей із Луганщини до «казачого кадетського корпусу» в Калмикії — ЦНС

Загалом до кінця літа загарбники планують вивезти близько 500 українських дітей.

Російські загарбники продовжують викрадати дітей із тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району на тимчасово окупованій території Луганської області до «казачого кадетського корпусу» в Республіці Калмикія в Росії.

Загалом до кінця літа загарбники планують вивезти близько 500 українських дітей. Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей із тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою, наголошують в ЦНС.