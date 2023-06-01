У судді з Луганщини виявили громадянство РФ та привласнення майже двох млн грн з бюджету

Йому загрожує до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру судді Брянківського району Луганської області. Він привласнив майже два мільйони гривень з бюджету, повідомляють правоохоронці, інформує ZN.ua.

ДБР під час слідства встановило, що суддя після окупації Брянківського району був переведений до суду на підконтрольну Україні територію. Чоловік не з’явився на нове місце роботи, а натомість поїхав до РФ. Там він отримав громадянство.

Суддя усвідомлював, що після набуття громадянства іншої країни його повноваження як судді мають бути припинені. Він приховав цей факт від Державної судової адміністрації України аби продовжувати отримувати суддівську винагороду. Протягом двох років суддя незаконно отримав з державного бюджету 1 894 292,23 гривні.

Судді правоохоронні органи повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Відповідальність за цей злочин передбачена ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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