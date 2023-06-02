Судитимуть колишнього командира "Беркута" із Криму

Йому інкримінують державну зраду.

Прокурори передали до суду справу колишнього командира підрозділу міліції спеціального призначення (ПМОП) "Беркут" ГУ МВС України в АР Крим. Його звинувачують у державній зраді, повідомляє Офіс генерального Прокурора, інформує ZN.ua .

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Під час слідства виявилось, що екскомандир полку міліції під час окупації АР Крим у 2014 році перейшов на бік ворога та вступив на службу до "міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим". Обвинувачений обійняв посаду командира так званого спеціального загону швидкого реагування "СОБР".