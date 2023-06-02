Судитимуть колишнього командира "Беркута" із Криму
Йому інкримінують державну зраду.
Прокурори передали до суду справу колишнього командира підрозділу міліції спеціального призначення (ПМОП) "Беркут" ГУ МВС України в АР Крим. Його звинувачують у державній зраді,
Під час слідства виявилось, що екскомандир полку міліції під час окупації АР Крим у 2014 році перейшов на бік ворога та вступив на службу до "міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим". Обвинувачений обійняв посаду командира так званого спеціального загону швидкого реагування "СОБР".
На цій посаді він сприяв функціонуванню незаконно створених окупаційних правоохоронних органів РФ на території АР Крим, зміцненню їх влади та недопущенні контролю України над цією територією. Судитимуть колишнього правоохоронця за статтею 111 Кримінального кодексу України.