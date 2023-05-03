Судитимуть правоохоронця, який на Прикарпатті переправляв ухилянтів через кордон – ДБР

За перетин кордону правили до $6 тисяч

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо правоохоронця, який був учасником схеми з нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Цей коридор діяв на Прикарпатті, повідомляє сайт ДБР.

Судитимуть правоохоронця, який на Прикарпатті переправляв ухилянтів через кордон – ДБР
© Прес-служба ДБР

За версією слідства, він організував протиправну схему спільно з посадовцями Івано-Франківської райдержадміністрації. Потрапити до Європи військовозобов'язаним пропонували у кілька способів, у тому числі поза межами прикордонних пунктів пропуску. Для чоловіків, в яких є діти, діяла інша схема. На неповнолітніх ділки видавали підроблені довідки про інвалідність, за якою «батько-опікун» мав право вивезти дитину на «лікування» за кордон, інформує ZN.ua.

Послуги коштували в середньому 5-6 тисяч доларів США з чоловіка. Задокументовано декілька спроб незаконного перетину кордону. Правоохоронця обвинувачують у незаконному переправленні осіб через кордон та незаконному поводженні зі зброєю. (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Обвинувальний акт направлено до суду. Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Також арештовано його автомобіль. Триває розслідування, що має встановити інших учасників злочинної схеми. Їхні справи також невдовзі спрямують до суду.


Іван Шевчук, ZN.ua





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