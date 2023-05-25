За розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рф

За розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рф

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира 31 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ зс рф. Встановлено, що рашист під час тимчасової окупації Київщини вбив місцевого жителя, у якого при собі не було документів.

Про це, як передає йдеться в повідомленні пресслужби ГУ Нацполіції України.

Зазначається, що слідчі Нацполіції зібрали докази воєнних злочинів російського військового командира, який у березні 2022 року разом з іншими військовослужбовцями рф жорстоко розправлявся з мирним населенням, яке не брало участь у бойових діях.

Зокрема, росіяни застосовували фізичне та психологічне насильство до беззахисних людей, влаштовували перевірки та допити. Встановлено, що під час обходу житлового комплексу окупанти виявили в одній із квартир місцевого мешканця. Військовослужбовці рф  вивели чоловіка на вулицю, почали перевіряти наявність татуювань або шрамів. У цивільного не було при собі документів, тож командир його розстріляв. Сусіди знайшли тіло вбитого наступного ранку та поховали у парку біля будинку.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо фігуранта передано до суду. Його дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За вчинення вказаних злочинів обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, перед судом постане полонений російський військовий, який під час тимчасової окупації Київщини допитував мирних жителів Ірпеня. Під час так званих “зачисток”, окупанти застосовували до цивільних громадян фізичне насильство та імітацію розстрілів. Згодом військові рф були передислоковані в інші регіони бойових дій, та один з них у вересні 2022 року потрапив у полон на Херсонщині.

Фото: відкриті джерела, ГУ Нацполіції


Олександр Попов, КиевВласть





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