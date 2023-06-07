В Олешках 80% території під водою: окупанти заявили, що за спробу евакуюватися розстрілюватимуть на місці

Люди залишилися без питної води та їжі.

80% території тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області вже затоплені через руйнування Каховської ГЕС, заявила керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, інформує "Суспільне".

В Олешках 80% території під водою: окупанти заявили, що за спробу евакуюватися розстрілюватимуть на місці

Глава МВА наголосила, що в місті люди понад добу перебувають на дахах своїх будинків без питної води та їжі. Деякі з будинків руйнуються і йдуть під воду, інформує ZN.ua.

Окупаційні війська не проводять евакуацію, окрім цього ще й перешкоджають волонтерам, які намагаються вивезти людей на власних човнах.

"Вчора російські військові намагалися створити картинку. Біля будівлі ДСНС вони оголошували про евакуацію, але дістатися туди було вже неможливо. А ті, хто був на незатоплених вулицях, а сьогодні вже під водою, просто не знали умов, за яких їх будуть евакуйовувати. Станом на зараз евакуації немає. Військові РФ забороняють виїжджати власним транспортом. Дорога до сусідньої громади, у Копані, де готові прийняти людей, закрита. А за спробу спустити на воду човен військові РФ просто розстрілюють на місці. Врятуватися дуже мало шансів", — наголосила Гасаненко.

Місто другу добу без світла, у людей розряджені телефони, вони залишаються без зв’язку.

Вода продовжує прибувати в місто.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Повномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол СШАПовномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол США
Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?
Блок рекламы


Похожие новости
У Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамбиУ Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамби
Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНСОкупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНС
У СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборониУ СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборони
Окупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – МалярОкупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – Маляр
Окупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – ФедоровОкупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – Федоров
У МЗС Швеції заявили, що очікують на прогрес щодо їхнього вступу до НАТО після президентських виборів у ТуреччиніУ МЗС Швеції заявили, що очікують на прогрес щодо їхнього вступу до НАТО після президентських виборів у Туреччині
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Окупанти відмовляються надати "коридор" для українців з ОРЛО через ЗапоріжжяОкупанти відмовляються надати "коридор" для українців з ОРЛО через Запоріжжя
Бойовики Кадирова масово грабують офіси та магазини на окупованій території Запорізької області – ЦНСБойовики Кадирова масово грабують офіси та магазини на окупованій території Запорізької області – ЦНС
Окупанти облаштовують логістичну та військову бази на ЗАЕСОкупанти облаштовують логістичну та військову бази на ЗАЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости