В Олешках 80% території під водою: окупанти заявили, що за спробу евакуюватися розстрілюватимуть на місці

Люди залишилися без питної води та їжі.

80% території тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області вже затоплені через руйнування Каховської ГЕС, заявила керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, інформує "Суспільне".

Глава МВА наголосила, що в місті люди понад добу перебувають на дахах своїх будинків без питної води та їжі. Деякі з будинків руйнуються і йдуть під воду, інформує ZN.ua .

Окупаційні війська не проводять евакуацію, окрім цього ще й перешкоджають волонтерам, які намагаються вивезти людей на власних човнах.

"Вчора російські військові намагалися створити картинку. Біля будівлі ДСНС вони оголошували про евакуацію, але дістатися туди було вже неможливо. А ті, хто був на незатоплених вулицях, а сьогодні вже під водою, просто не знали умов, за яких їх будуть евакуйовувати. Станом на зараз евакуації немає. Військові РФ забороняють виїжджати власним транспортом. Дорога до сусідньої громади, у Копані, де готові прийняти людей, закрита. А за спробу спустити на воду човен військові РФ просто розстрілюють на місці. Врятуватися дуже мало шансів", — наголосила Гасаненко.

Місто другу добу без світла, у людей розряджені телефони, вони залишаються без зв’язку.

Вода продовжує прибувати в місто.