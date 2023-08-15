Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров

Інцидент стався у селі Роботине Запорізької області.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє, що окупанти останнім часом зачастили із самоліквідацією. Про деякі деталі "фрєндлі фаєру" окупантів Федоров розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Минулого тижня військові РФ не розпізнали
© Іван Федоров/Facebook

За словами Федорова, нещодавно частина так званого "сухопутного коридору" була перекрита протягом двох днів унаслідок ДТП за участю ворожих "Урала" і "Камаза" на трасі Мелітополь-Бердянськ. Федоров каже, що за інформацією росЗМІ загинув лише один окупант, але місцеві повідомляють, що швидких було набагато більше.

Також минулого тижня у районі села Роботино один з командирів російських військових наказав своїм бійцям переодягнутися в українську форму. Вони мали зайти в тил до українських військових. За словами Федорова, командир забув повідомити про таку "спецоперацію" колег. Загарбники не впізнали в перевдягнених військових "своїх" і розстріляли 32-х окупантів.

"Командир дезертував, ховався біля Мелітополя, але його знайшли. При затриманні боровся до останнього — вбив двох окупаційних поліцейських і сам був убитий на місці. Дякувати не будемо, але нехай допомагають і далі", - зазначає Іван Федоров.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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