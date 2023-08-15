Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
Інцидент стався у селі Роботине Запорізької області.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє, що окупанти останнім часом зачастили із самоліквідацією. Про деякі деталі "фрєндлі фаєру" окупантів Федоров
За словами Федорова, нещодавно частина так званого "сухопутного коридору" була перекрита протягом двох днів унаслідок ДТП за участю ворожих "Урала" і "Камаза" на трасі Мелітополь-Бердянськ. Федоров каже, що за інформацією росЗМІ загинув лише один окупант, але місцеві повідомляють, що швидких було набагато більше.
Також минулого тижня у районі села Роботино один з командирів російських військових наказав своїм бійцям переодягнутися в українську форму. Вони мали зайти в тил до українських військових. За словами Федорова, командир забув повідомити про таку "спецоперацію" колег. Загарбники не впізнали в перевдягнених військових "своїх" і розстріляли 32-х окупантів.
"Командир дезертував, ховався біля Мелітополя, але його знайшли. При затриманні боровся до останнього — вбив двох окупаційних поліцейських і сам був убитий на місці. Дякувати не будемо, але нехай допомагають і далі", - зазначає Іван Федоров.