Біля енергоблока ЗАЕС вибухнула російська міна

Окупанти швидко намагаються приховати сліди, щоб цього не побачили експерти МАГАТЕ.

Російська міна вибухнула біля машзали четвертого енергоблока на Запорізькій атомній елетростанції, інформує " Енергоатом ".

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"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", - йдеться в повідомленні.

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.