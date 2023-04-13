Біля енергоблока ЗАЕС вибухнула російська міна

Окупанти швидко намагаються приховати сліди, щоб цього не побачили експерти МАГАТЕ.

Російська міна вибухнула біля машзали четвертого енергоблока на Запорізькій атомній елетростанції, інформує "Енергоатом".

Біля енергоблока ЗАЕС вибухнула російська міна
© Getty Images

"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", - йдеться в повідомленні.

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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