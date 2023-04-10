Війська РФ активізували використання БПЛА, ймовірно, готуються до атак — ОК "Південь"

Окупанти шукають нові способи завдання ударів по Україні.

Російські окупаційні війська активізували використання безпілотників вздовж лінії фронту. Такі дії можуть свідчити про ймовірність підготовки російських військових до атак, заявила в ефірі телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua .

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"Безпілотники активні й збір інформації в цьому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції. Вони збирають інформацію про те, яке ураження буде максимально ефективним. Саме активізація БПЛА вздовж лінії фронту та узбережжя говорить про те, що цілком імовірно можуть бути підготовлені якісь атаки", - наголосила Гуменюк.