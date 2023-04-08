Окупанти використовують Сєвєродонецьк як тиловий логістичний центр

У місті залишилося близько 10% місцевих жителів.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області залишилося менше 10% місцевих жителів, заявив в ефірі телемарафону начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

Окупанти використовують Сєвєродонецьк як тиловий логістичний центр
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

"У місті залишається менше ніж 10% жителів від загальної чисельності громади, яка проживала на території до початку активних бойових дій… У Сєверодонецьку зараз перебуває кілька тисяч окупантів. Місто використовують як тиловий логістичний центр, куди військові приїздять за провізією, в управлінських справах", - наголосив Стрюк.

За його словами, окупанти продовжують мародерити в будинках місцевих жителів. У місті постійні перебої з електрикою та водопостачанням, немає теплопостачання, а через неналежне функціонування каналізації погіршується санітарна ситуація.

Жителі окупованого Сєвєродонецька отримують рахунки за «комуналку», навіть попри те, що в місті немає газу, а подекуди й електроенергії.


Анна Конюченко, ZN.ua





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