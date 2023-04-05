Ердоган вірить у «справедливий мир» між Росією та Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган впевнений у тому, що справедливий мир між Україною та Росією можливий. Про це він заявив під час виступу на традиційному заході — вечері послів, яка відбулася в штаб-квартирі Партії справедливості та розвитку, пише агенція Anadolu.

«Я вірю, що можливий справедливий мир, який дасть обом сторонам гідний вихід з ситуації і виведе наш регіон із виру, в якому він опинився», — сказав Ердоган підкресливши, що йдеться не лише про «російсько-українську кризу», а й про Палестину, Сирію, Афганістан, Лівію та Ємен.

За його словами, міжнародне співтовариство не наважується продемонструвати бажання вирішити кризи. Причиною цього, на його думку, є «несправедлива структура відповідальних за забезпечення глобальної безпеки інституцій».

Президент Туреччини додав, що пишається своєю роллю посередника між Москвою та Києвом.

«Із самого першого дня Туреччина була стурбована пошуком вирішення кризи між двома своїми сусідами, а не розпалюванням вогнища. З початку війни, я спілкувався з Зеленським і Путіним. Майже одразу. Я бачу їх обох щотижня», — заявив він.