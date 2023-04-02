«Невиліковна манія величі»: сестра Кім Чен Ина про бажання України перемогти Росію

А ще вона звинуватила Україну у намірах розмістити на своїй території ядерну зброю, інформує ZN.ua.

«Невиліковна манія величі»: сестра Кім Чен Ина про бажання України перемогти Росію
© АиФ-Украина

Кім Йо Чжон, сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, яка обіймає пост заступниці директора департаменту Центрального комітету Трудової партії Північної Кореї, у суботу різко відреагувала на одну з петицій на сайті президента України Володимира Зеленського і закинула українській владі низку звинувачень. Про це повідомило державне агентство КНДР KCNA.

Йдеться про маловідому і не надто популярну петицію на сайті президента України, зареєстровану 30 березня, якою пропонується розірвати Будапештський меморандум і відновлення статусу ядерної держави. За три дні петиція набрала усього кількасот голосів. Попри те Кім Йо Чжон сприйняла її так, ніби це вже прийняте рішення і Україна справді хоче розмістити на своїй території ядерну зброю. Вона назвала петицію «продуктом зловісної політичної змови влади Зеленського».

«Українська влада, охоплена невиліковною манією величі, що здатна перемогти Росію, несе ядерну катастрофу, яка загрожує їхньому існуванню, не маючи елементарної свідомості передбачення і здатності впоратися з її наслідками», – сказала сестра північнокорейського диктатора.

Вона пов’язала петицію з промовою Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2022 року, у якій він нібито теж погрожував відновити ядерний статус України. За її словами, так Україна провокує Росію до завдання ядерного удару.

«Якщо влада Зеленського розрахувала, що зможе уникнути потужного вогню Росії, лише коли піде під американську ядерну парасольку, яка вже продірявилася, то вона йде хибним шляхом, останнім шляхом», – заявила Кім Йо Чжон.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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