Гондурас розірвав дипломатичні відносини з Тайванем та встановив із Китаєм

Гондурас є дев'ятим дипломатичним союзником, якого Тайвань втратив на користь Китаю з моменту вступу на посаду президента Цай Інвень, інформує ZN.ua.

Гондурас розірвав дипломатичні відносини з Тайванем та встановив із Китаєм. Тайвань наразі визнають лише 13 суверенних держав. Про це повідомляє AP.

Уряди Гондурасу і Тайваню зробили окремі заяви про розрив відносин.

«Уряд Республіки Гондурас визнає існування лише одного Китаю і те, що уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай», - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Гондурасу.

В МЗС Гондурасу додали, що «Тайвань є невід'ємною частиною китайської території, і уряд Гондурасу поінформував Тайвань про розрив дипломатичних відносин, пообіцявши не мати жодних офіційних відносин або контактів з Тайванем».

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що острів припинив відносини з Гондурасом, щоб «захистити свій суверенітет і гідність».

Ву сказав, що президент Гондурасу Сіомара Кастро та її команда завжди мали «фантазії» щодо Китаю і піднімали питання про розрив зв'язків перед президентськими виборами в Гондурасі в 2021 році. За його словами, відносини між Тайванем і Гондурасом колись були стабільними, але Китай не припиняв спроб схилити країну на свій бік.

Адміністрація Гондурасу звернулася до Тайваню з проханням про допомогу на мільярди доларів, сказав Ву, детально розповівши про роботу, яку Тайвань провів, щоб допомогти розвивати свого колишнього союзника.

«Уряд Кастро відкинув багаторічну допомогу і відносини нашої країни та провів переговори про встановлення дипломатичних зв'язків з Китаєм. Наш уряд відчуває біль і жаль», - додав він.

Прес-секретар офісу президента Тайваню Олівія Лін у своїй заяві зазначила, що відносини між обома сторонами тривали понад 80 років.

«Китай тривалий час придушував міжнародний простір Тайваню і в односторонньому порядку ставить під загрозу мир і стабільність в регіоні», - йдеться в заяві.

Гондурас є дев'ятим дипломатичним союзником, якого Тайбей втратив на користь Пекіна з моменту вступу на посаду президента острова Цай Інвень, яка виступає за незалежність, у травні 2016 року.

Китай і Тайвань ведуть боротьбу за дипломатичне визнання відтоді, як вони розділилися на тлі громадянської війни в 1949 році, і Пекін витрачає мільярди на те, щоб отримати визнання своєї політики «одного Китаю».

Китай стверджує, що Тайвань є частиною його території, яку за необхідності можна взяти під контроль силою, і відмовляється від більшості контактів з країнами, які підтримують офіційні зв'язки з островом. Він погрожує відплатою країнам лише за розширення контактів з Тайванем.

Острів досі підтримує зв'язки з Белізом, Парагваєм і Гватемалою в Латинській Америці, а також з Ватиканом. Більшість його партнерів - острівні держави в Карибському басейні і південній частині Тихого океану, а також Есватіні на півдні Африки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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