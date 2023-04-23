Побоювання війни з Китаєм. Японія прискорила розробку підводних безпілотників

Азійська країна планує ввести в експлуатацію новітні зразки морської техніки.

Японія активізує розробку безпілотних підводних апаратів для зміцнення безпеки на морі, через збільшення військової присутності Китаю. Про це йдеться у проєкті "п’ятирічної океанічної політики" уряду Японії, повідомляє видання Kyodo News, інформує ZN.ua.

Побоювання війни з Китаєм. Японія прискорила розробку підводних безпілотників
© unsplash/gronemo

У новій версії документа уряд країни підкреслив, що посилення Китаю швидко змінило військовий баланс в Індо-Тихоокеанському регіоні та потребує підлаштування інших країн під нього.

Це пов’язано з тим, що кораблі китайської берегової охорони неодноразово входили в японські територіальні води Східнокитайського моря. Також відомо, що відносини між Японією та Китаєм часто були напруженими й через острови Сенкаку, на які претендує Пекін і називає їх Дяоюйдаою.

В Токіо побоюються, що Китай проводить військові навчання з Росією в прилеглих водах. Це ставить під загрозу національні інтереси Японії, як зазначено в документі.

У стратегії океанічної політики підкреслено, що Японія прискорить дослідження та розробку автономних підводних апаратів і дистанційно керованих апаратів для спостереження та розвідки ресурсів. Також передбачається розробка законодавства, яке дозволить встановлення вітряних генераторів у виключній економічній зоні Японії.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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