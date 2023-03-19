Росія заявила, що провела тристоронні військово-морські навчання з Китаєм та Іраном в Аравійському морі

Навчання проводилися біля іранського порту Чабахар.

Росія заявила, що провела тристоронні військово-морські навчання з Китаєм та Іраном в Аравійському морі

Росія, Китай та Іран завершили тристоронні військово-морські навчання в Аравійському морі, що включали артилерійський вогонь за цілями на морі та у повітрі, повідомило в суботу Міноборони Росії.

Росія продовжує проводити військові навчання з партнерами, особливо з Китаєм, незважаючи на навантаження на її збройні сили через рік війни, що триває в Україні, де з літа минулого року їй не вдалося добитися якихось серйозних успіхів.

У навчаннях, які пройшли у четвер та п'ятницю, брали участь російський фрегат "Адмірал Горшков" та китайський есмінець "Нанкін", повідомили у Міноборони.

"Горшков", оснащений російськими гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" останнього покоління, минулого місяця також взяв участь у спільних військово-морських навчаннях з Китаєм та Південною Африкою.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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