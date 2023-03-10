Кремль розірвав зв'язок із Прігожиним та його найманцями

Конфлікт між Кремлем та ватажком російських найманців групи Вагнера Євгенієм Прігожиним загострюється.

У четвер Прігожин заявив , що його відключили від усіх російських урядових каналів зв’язку через публічні заклики надати військовим Вагнера більше боєприпасів.

«Щоб перешкодити мені просити боєприпаси, вони відключили всі спеціальні урядові телефонні лінії в усіх офісах і підрозділах Вагнера... і заблокували всі мої перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень», — повідомив Прігожин.

Ватажок також додав, що тепер має змогу просити додаткові поставки зброї лише через ЗМІ і пообіцяв діяти саме у такий спосіб.

За останні тижні Прігожин неодноразово публічно просив російських військових надати його бойовикам більше боєприпасів для продовження штурму Бахмута і навіть прямо звинуватив російське Міноборони у поганому поводженні з «вагнерівцями».

У Міноборони РФ повідомленні заяви вагнерівців назвали «екзальтованими» і запевнили, що «добровольці та військовослужбовці штурмових підрозділів» отримують «все необхідне», зокрема і боєприпаси.

Останнє повідомлення переконливо свідчить про розрив між власником ПВК Вагнера та російськими офіційними особами.