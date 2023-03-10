Кремль розірвав зв'язок із Прігожиним та його найманцями

Ватажку вимкнули телефони та анулювали перепустки.

Кремль розірвав зв'язок із Прігожиним та його найманцями
© Бельцкий независимый портал

Конфлікт між Кремлем та ватажком російських найманців групи Вагнера Євгенієм Прігожиним загострюється.

У четвер Прігожин заявив, що його відключили від усіх російських урядових каналів зв’язку через публічні заклики надати військовим Вагнера більше боєприпасів.

«Щоб перешкодити мені просити боєприпаси, вони відключили всі спеціальні урядові телефонні лінії в усіх офісах і підрозділах Вагнера... і заблокували всі мої перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень», — повідомив Прігожин.

Ватажок також додав, що тепер має змогу просити додаткові поставки зброї лише через ЗМІ і пообіцяв діяти саме у такий спосіб.

За останні тижні Прігожин неодноразово публічно просив російських військових надати його бойовикам більше боєприпасів для продовження штурму Бахмута і навіть прямо звинуватив російське Міноборони у поганому поводженні з «вагнерівцями».

У Міноборони РФ повідомленні заяви вагнерівців назвали «екзальтованими» і запевнили, що «добровольці та військовослужбовці штурмових підрозділів» отримують «все необхідне», зокрема і боєприпаси.

Останнє повідомлення переконливо свідчить про розрив між власником ПВК Вагнера та російськими офіційними особами.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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