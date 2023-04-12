Відносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа Римський

Франциск також згадав про російсько-українську війну, сказавши: "Помолімося за всіх, хто страждає в Україні".

Папа Римський Франциск на своїй щотижневій аудієнції на площі Святого Петра заявив, що світові лідери повинні шукати миру, а не "регулюватися зброєю". Про це повідомляє AP, інформує ZN.ua .

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Понтифік нагадав, що у вівторок виповнилося 60 років від дня виходу спеціального папського листа – енцикліки Папи Івана XXIII, написаної в епоху холодної війни. Енцикліка "Pacem in Terris" вийшла через кілька місяців після початку Кубинської ракетної кризи.

За його словами, тоді світ був "повний напруженості між двома протиборчими блоками у так званій холодній війні". Він зауважив, що послання його попередника, яке закликає до мирних зусиль, дуже актуальне й сьогодні.

Франциск зазначив, що енцикліка відкрила горизонти, в яких "можна говорити про мир, будувати мир". Він назвав документ, виданий 11 квітня 1963 року, "реальним благословенням, як безтурботний просвіт серед чорних хмар".

"Відносини між політичними спільнотами, як і між окремими людьми, повинні регулюватися не силою зброї, а світлом розуму, тобто істиною, справедливістю та дієвою солідарністю", – продекламував він уривок з папського листа.

Потім Франциск закликав "віруючих, чоловіків та жінок доброї волі прочитати" 60-річний документ.

"Я молюся, щоб глави держав дозволили собі надихнутися у своїх планах та рішеннях", – підкреслив глава Ватикану.

Він не назвав жодного національного лідера і не згадав про поточну геополітичну напруженість, наприклад, між Вашингтоном і Москвою через Україну або між Вашингтоном і Пекіном через Тайвань.

Але, як це неодноразово траплялося у публічних виступах після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року, Франциск згадав про російсько-українську війну, сказавши: "Помолімося за всіх, хто страждає в Україні".