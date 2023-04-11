Французькі законодавці відвідають Тайвань на тлі напруженості у відносинах із Китаєм — Bloomberg

Вони зустрінуться з владою острова.

Французькі законодавці планують візит на Тайвань на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм. Про це заявив міністр закордонних справ острова Джозеф Ву, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Ву сказав, що Сенат і Національна асамблея Франції продемонстрували свою підтримку Тайваню і що деякі французькі законодавці відвідають острів «дуже скоро». Уряд Тайваню «проконсультується з ними, щоб з'ясувати, яка додаткова підтримка може знадобитися острову».

Законодавець Ален Рішар, а також чотири інших сенатори зустрінуться з вищим керівництвом Тайваню, а також з трьома основними політичними партіями під час візиту, який відбудеться 24 квітня, повідомив прес-секретар французького Сенату. Він додав, що під час візиту на порядку денному будуть напівпровідники.

Інша делегація законодавців Франції вирушає на острів цієї неділі, за словами одного з французьких чиновників, який буде в складі групи.

Пекін заявив, що завершив триденні військові навчання навколо Тайваню після візиту президента острова Цай Інвень в США минулого тижня. Китай пригрозив взяти Тайвань під свій контроль, за необхідності застосувавши силу, в той час як Демократична прогресивна партія Цай стверджує, що Тайвань є незалежною державою.

Візит відбудеться після того, як президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Європа повинна уникати втягування в будь-яку потенційну конфронтацію між США і Китаєм щодо Тайваню. Макрон отримав чималу порцію критики через свою заяву.

Минулого тижня Макрон відвідав Пекін, виклавши більш примирливу лінію у відносинах з Китаєм, ніж пропонують США. Французькі законодавці відвідували Тайвань у 2021 році.

«Французький уряд дуже активно підтримує мир і стабільність через Тайванську протоку. І вони також виступають проти будь-якої односторонньої зміни статус-кво», - додав Ву.

«Французький уряд також проводить операції із забезпечення свободи судноплавства в цій частині світу. Тож всі ці дії насправді підтримуються або високо оцінюються Тайванем», - зазначив він.

Сенатори також зустрінуться з членами французької громади в Тайбеї і відвідають міжнародну французьку школу на острові.

Провідною темою візиту Макрона в Китай була війна РФ проти України. Якщо хтось сподівався, що президенти Франції і Єврокомісії — Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн переконають лідера Сі змінити китайський підхід до агресії Росії, вони сподівалися марно.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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